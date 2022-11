anteprima24.it

Erano 12 le persone indagate, tra direttori e dirigenti di sei strutture: ladi Chiavari, la Residenza Anni Azzurri Sacra Famiglia di Rivarolo, il Centro di, il Don Orione Paverano,...... sia per la prevenzione sia per i servizi die cura. L'intesa è stata firmata oggi ... CGIL, CISL e UIL Firenze si impegnano a garantire il coinvolgimento di Rsu -e RLS nell'accordo ... Riabilitazione ed Rsa, la Cgil proclama lo stato di agitazione Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...