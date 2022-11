Rescissione consensuale tra il Manchester United e Ronaldo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022)(INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il divorzio tra ile Cristianoadesso è ufficiale. La società ha comunicato che il giocatore lascia il club “di comune accordo e con effetto immediato”. Loringrazia CR7 “per il suo immenso contributo in due periodi diversi all'Old Trafford, con 145 gol in 346 presenze, e augura a lui e alla sua famiglia ogni bene per il futuro. Tutti alrimangono concentrati sui progressi della squadra sotto la guida di Erik Ten Hag, con l'obiettivo di lavorare uniti per raggiungere i successi in campo”. Un divorzio annunciato e doloroso che arriva nel bel mezzo del Mondiale e a due giorni dal debutto dei lusitani contro il Ghana. Del resto l'intervista rilasciata nei giorni scorsi non lasciava ...