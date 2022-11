Il Denaro

A fianco di Paolucci è finito(assente con la Futura 96) e Mandolesi è entrato nella ripresa ... Il patron rossoblu, che l'aveva scelto,con pesanti critiche tecnico - tattiche, tra cui ...Perché Il centrale senegalese è stato inserito da mister Brando al posto di: una ... Secca ladella società biancazzurra: 'La questione Reggiani per noi è chiusa, le pretese accampate non ... Renzi replica all'Anm: A delegittimare la magistratura sono pm come Turco e Nastasi - Ildenaro.it Dopo quella di Colantuono arriva la replica di luca facioli, ex direttore gemerle della sambenedettese. Al centro di uno dei passaggi effettuati durante la conferenza stampa di ieri del presidente ros ...Il leader di Iv svela il retroscena nel suo libro 'Il mostro': così la verità sul caso si potrà sapere solo tra 15 anni. Mantovano la difende ...