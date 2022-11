Il Fatto Quotidiano

Le pellicole in concorso, che verranno presentate al pubblico dagli stessi registi, sono: "Peso morto", "Rozzano", "Nascondino", "Bolognina", "Innesti", "Fortuna granda", "Rue Garibaldi" ...La Giuria ufficiale ha assegnato una menzione speciale a Innesti di Sandro Bozzolo, per la categoria Lungometraggi Concorso, mentre la menzione della Giuria degli studenti è andata a... Rent strike Bolognina, non è solo la storia di persone che lottano contro l’avidità A two-year pilot project has been approved by city council and is expected to begin in the spring. There will be up to 500 shared e-scooters for rent between spring and fall each year, according to a ...Academic workers at UC Berkeley were back on the picket line Monday morning, a week after a 48,000-strong strike across UC campuses began. Negotiations continued over the weekend, with some ...