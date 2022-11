Renard ct Arabia | «Possiamo festeggiare solo venti minuti»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 22 novembre 2022) Al termine della partita tra Argentina eSaudita valevole per la prima giornata del Gruppo C di Qatar 2022, il Ct degli arabiè intervenuto per parlare della partita. Queste le dichiarazioni di Hervèdopo Argentina-Saudita: «Oggi, per riassumere, le stelle si sono allineate con noi . Non bisogna dimenticare che l’Argentina è ancora una squadra fantastica. Sono gli attuali campioni della Copa América, con buoni giocatori, ma questo è il calcio, è così a volte, il mondo del calcio è pazzo.» «per 20e basta, mancano ancora due partite”, ha detto l’ex allenatore di Zambia e Costa d’Avorio. “Quando arrivi ai Mondiali devi credere in te stesso, nel calcio può succedere di tutto.» «Durante il primo ...