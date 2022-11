Reddito di cittadinanza | Buon lavoro fannulloni | Alessandra Todde M5S sbotta contro il quotidiano Libero

Nella manovra sono contenute diverse misure, dall'abolizione deldia partire dal 2024 alla flat tax per alcune categorie di contribuenti, dall'introduzione di un mese di ......di seimila euro per le aziende che intendono assumere a tempo indeterminato giovani under 36 che hanno già un contratto a tempo determinato e donne ma anche precettori didi. E ...Da questo punto di vista risaltano due scelte. Quella sul reddito di cittadinanza e quella sulla rivalutazione delle pensioni. Meloni ha richiamato le dichiarazioni di Giuseppe Conte sul reddito di ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...