Reddito di cittadinanza | 500 mila persone a rischio cancellazione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 22 novembre 2022) La prima legge di Bilancio del governo Meloni cambia ildinel 2023 e lo abolisce nel 2024. A500che considerate occupabili potrebbero perdere il sussidio già nel 2023. L’anno prossimo ildisarà valido per leche possono lavorare solo per chi ha un minore, un disabile in famiglia o una persona a carico con almeno 60 anni per altre 8 mensilità. Il rdc sarà poi sostituito dal 2024 da un nuovo sussidio Come cambia ildidi, fonte domenicoconversa.itCi sarà una “manutenzione straordinaria deldi, che si avvia verso ...