Reddito cittadinanza | chi lo prende | over 40 con la terza media | importo medio 489 euro

... di aumento dell'assegno unico per le famiglie, per agevolazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato per donne under 36 e per percettori didi, per la proroga delle ...'Ildialla fine del '23 per chi può lavorare è abolito, nel 2023 abbiamo scelto di immaginare un periodo transitorio ma abbiamo ristretto i paletti stabilendo il banale principio che ...Roma, 22 nov. (askanews) - "Il reddito di cittadinanza alla fine del '23 per chi può lavorare è abolito, nel 2023 abbiamo scelto di immaginare un periodo transitorio ma abbiamo ristretto i paletti sta ...Reddito di Cittadinanza per soli 7/8 mesi. Obbligo di accettare la prima offerta di lavoro congrua. Obbligo di sei mesi di formazione. Queste le novità su cui punta il Governo. Il commento del preside ...