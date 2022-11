Recuperi record | 61' in quattro partite

Leggi su panorama

(Di martedì 22 novembre 2022) Ore 7,20 - La Fifa cambia l'approccio alla durata delle: il primato in Inghilterra-Iransempre più lunghe e conda: sono stati 61 minuti nelle primegare del Mondiale con il picco in Inghilterra-Iran dove si è giocato per 29' complessivi in più rispetto ai canonici 90'. E' l'effetto della volontà della Fifa di dare più calcio ai tifosi, combattendo le perdite di tempo. L'effetto è l'introduzione di una sorta di tempo effettivo in mano agli arbitri che fin qui l'hanno utilizzato in abbondanza