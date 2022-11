Re Carlo e il diamante della discordia | la storia delle spille Cullinan care a Elisabetta II | ma non al Sudafrica

(Di martedì 22 novembre 2022) A poche ore dall'arrivo a Buckingham Palace del presidenteno Cyril Ramaphosa, il sovrano si trova un problema da risolvere. Dal, infatti, fanno sapere che vedere alcuni dei gioielli addosso a Camilla sarebbe come riaprire la ferita mai sanata del colonialismo. E fu così che l'enormerimase in cassaforte

... a soli 20 anni, Kate ha undici anni di esperienza alle spalle, ed è la punta didella ... Infatti, il Principe William e la sua consorte faranno le veci di Ree Camilla, per l'incontro ...Per la prima volta saràIII, nel suo ruolo di sovrano, ad accogliere un leader straniero in ... ilCullinan . "Rubato dai colonizzatori". L'India rivuole il Koh i Noor della ReginaPer la prima volta sarà Carlo III, nel suo ruolo di sovrano ... stato chiesto di non indossare una delle gemme più famose e chiacchierate della Corona, il diamante Cullinan. Uno dei sindacalisti più ...A fine mese, infatti, Carlo III e Camilla apriranno Buckingham Palace al presidente ... Ed è proprio questo il punto: il Cullinam — il più grande diamante grezzo mai estratto dalle miniere sudafricane ...