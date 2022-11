RdC 2023 | nuove regole con il Governo Meloni Quali sono

(Di martedì 22 novembre 2022) RdCall’attacco del Reddito di Cittadinanza. In Legge di Bilancio una norma che ne prevede la progressiva abolizione per i soggetti “occupabili”. Invece, dovrebbe rimanere in vigore per le categorie di percettori più “fragili”. Una panoramica dellein corso di introduzione. RdC: sussidio in dismissione per gli “occupabili” RdC: come preannunciato in campagna elettorale, il centrodestra si scaglia contro l’impianto originario del Reddito di Cittadinanza. Con la sua prima Legge di Bilancio, ilha scelto di dettagliare la propria proposta programmatica riducendo nettamente la platea degli aventi diritto a ricevere il sussidio: infatti, nel corso del ...

Meloni: alla fine del 2023 Rdc abolito per chi può lavorare E' una delle vere rivoluzioni della manovra 2023. Il Reddito di cittadinanza, misura simbolo del Conte 1, bandiera del Movimento 5 Stelle, considerata &la ...Verso un addio definitivo del RdC Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella tarda serata del 21 novembre, il testo della manovra, il documento programmatico di economia e finanza per l'anno 2023.