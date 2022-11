Quentin Tarantino sui film Marvel | Sembra non esserci più spazio per altro

(Di martedì 22 novembre 2022)è tornato a parlare dellae dei suoi, analizzando la situazione generazionale dal suo punto di vista. In questi mesinon si è mai tirato indietro nell'esprimere le sue opinioni riguardo all'MCU. Nel corso di una sua recente partecipazione al podcast 2 Bears, 1 Cave, il celebre regista ha detto che dal suo punto di vista, ad oggi, "non c'è moltoper" nei cinema. Nel raccontare quello che pensa,ha chiarito che "non odia" assolutamente i lavori della, anche seno essere l'unica tipologia di progetti ad alto budget, verso cui gli studios hanno un reale interesse in questi giorni. Il regista ha ...

Complice il tour promozionale per il suo nuovo libro 'Cinema Speculation',è un fiume in piena in queste settimane. Dopo aver già dichiarato che non dirigerà mai un film Marvel perché 'non è un mercenario' , ora il regista 'se l'è presa' con gli attori dell'...'Gli attori che interpretano i supereroi non sono delle vere star di Hollywood',contro i film della ...Quentin Tarantino è tornato a parlare della Marvel e dei suoi film, analizzando la situazione generazionale dal suo punto di vista.A seguito delle prime dichiarazioni di Quentin Tarantino, che aveva definito gli addetti ai lavori dei “mestieranti”, parlando di una realtà cinematografica che tende a inglobare registi e attori per ...