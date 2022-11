“Quel confronto con la Hunziker mi ha ferita” | Noemi racconta un aneddoto sconosciuto che l’ha segnata

Corriere Salentino

... fresca vincitrice della Coppa America e imbattuta da trentacinque partite, vuole conquistare... L'ultimotra le due rappresentative risale al 14 novembre 2021 quando, in amichevole, ......a Belve Noemi ha parlato dimomento in cui ha capito di essere forse in crisi col suo corpo. Tutto è avvenuto dopo il Festival di Sanremo 2018 , quando sui social si è imbattuta in un... Gli Ebrei, Presenza Viva In Quel Di Copertino: Esperti A Confronto Per Ricordare Lo Storico Cesare Colafemmina