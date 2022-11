Queen at the Opera torna nei teatri italiani | le date

(Di martedì 22 novembre 2022) Rineipiù importanti d’Italiaat the, lo show rock-sinfonico interamente basato sulle leggendarie musiche deiRineipiù importanti d’Italiaat the, lo show rock-sinfonico interamente basato sulle leggendarie musiche dei. Sul palco le grandi voci di Luca Marconi, Valentina Ferrari, Alessandro Marchi, Luana Fraccalvieri e del soprano lirico Giada Sabellico, capaci di reinterpretare i più grandi successi della band. Con loro un’orchestra d’eccezione composta dai migliori musicisti del panorama musicale odierno (tra questi, il Maestro Prisca Amori, storica spalla d’orchestra di Ennio Morricone). Classici indimenticabili e senza tempo come We Are The ...

Universal Music Group

"Talking ToMoon", il suo ultimo album da studio, datato 2018 (2019 per il mercato italiano) è ... Nel dicembre del 2019 ha ricevuto l'onorificenza's New Year's Honours List per il suo impegno ......al nuovo brano inedito " Face It Alone "canzone recentemente "ritrovata" e originariamente registrata durante le storiche sessioni del 1988 per l'albumMiracle ; perché quando si tratta dei,... The Miracle l'album remaster dei Queen Il concerto. Sold out lo spettacolo in programma giovedì, il contributo della celebre soprano. È sold out «Queen Rhapsody», il concerto-spettacolo di Queenmania, tributo ai Queen e al suo indimenticat ...Il nuovo numero da collezione dedicato ai Queen debutta in occasione del 31° anniversario della scomparsa di Freddie Mercury ...