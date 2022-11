Qatar 2022 | re saudita proclama giorno di festa per “storica” vittoria su Argentina

(Di martedì 22 novembre 2022) (Adnkronos) – La sensazionaledell’Arabiasull’ai mondiali delha provocato un’ondata d’entusiasmo nel paese del Golfo. Re Salman hato una giornata di vacanza per domani, con la chiusura di scuole e uffici, riferisce l’agenzia stampa Spa. Per l’occasione, i parchi di divertimento offriranno l’ingresso gratuito. Intanto i media sauditi parlano di “”, e di “favola degli eroi”, mentre si sprecano le lodi per il portiere Mohammed Al-Owais. “Migliaia e migliaia di congratulazioni, eroi”, ha twittato il ministro dello Sport, Abdalaziz bin Turki Al-Faisal. Per accreditare il successo anche alla famiglia reale, è stato sottolineato come il principe ereditario Mohammed bin Salman, leader di fatto del Paese, non ...

La Coppa del Mondo di calcio si svolge in Qatar, dove le autorità si sono espressamente dichiarate contrarie al consumo di alcolici durante le partite a tal punto da vietarne la vendita negli stadi, provocando le