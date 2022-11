Qatar 2022 | pareggio senza gol tra Danimarca e Tunisia | un punto a testa all' esordio mondiale

(Di martedì 22 novembre 2022) Al-Rayyan, 22 nov. -(Adnkronos) - Inizia con uno stentatoper 0-0 ildelladi Kjaer ed Eriksen. I biancorossi non vanno oltre lo 0-0 contro lanel primo match del gruppo D. Un match giocato davvero bene da parte dai nordafricani, più volte pericolosi nel primo tempo e ad inizio ripresa. Arriva tardi la reazione danese con la doppia occasione Eriksen-Cornelius. Il palo dell'ex giocatore dell'Atalanta rimane la chance più clamorosa del match che però non si sblocca. Unper le due squadre che adesso attendono il match tra Francia e Australia Nonostante una formazione ricca d'esperienza lafatica terribilmente nel primo tempo e le occasioni migliori sono tutte per ladi Kadri: Drager e ...

Articoli più letti Chi riceverà i bonus 150 e 550 euro a dicembre di Alessandro Patella Mondiali di calcio, dove vedere tutte le partite (in tv e streaming) di Silvio Mazzitelli Tutto ...Articoli più letti Chi riceverà i bonus 150 e 550 euro a dicembre di Alessandro Patella Mondiali di calcio, dove vedere tutte le partite (in tv e streaming) di Silvio Mazzitelli Tutto ...Puntuale e senza filtri è l’opinione di Federico Palmaroli in arte Osho che, all’Adnkronos, racconta il suo punto di vista sui Mondiali di Calcio in Qatar senza fare sconti a nessuno come è nel suo ...Al-Rayyan, 22 nov. -(Adnkronos) - Inizia con uno stentato pareggio per 0-0 il Mondiale della Danimarca di Kjaer ed Eriksen. I biancorossi non vanno oltre lo 0-0 contro la Tunisia nel primo match del..