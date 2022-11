Qatar 2022 | Oddo | «Questione One Love? Ci sono le regole»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 novembre 2022) Le parole disulle polemiche disulla fascia One: «Levanno rispettate, certo, sui diritti…» Intervistato dal Corriere della Sera, Massimoha detto la sua riguardo le polemiche sulla fascia di capitano personalizzata acon la FIFA che ha deciso di sostituire quella Onecon quella No Discrimation: «Da capitano della Lazio avevo una fascia personalizzata, la Lega a quei tempi ne impose una ufficiale. Non mi piaceva per niente ma leesistono per essere rispettate. E quindi… non c’è discussione. Diritti? Certo, in questo caso è diverso, ci mancherebbe. Non mi faccia dire quello che penso realmente, sarei impopolare. Il terreno della politica diventa scivoloso. ...