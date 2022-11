Qatar 2022 | occasione di “sportwashing” per Pechino Scrive Harth

Leggi su formiche

(Di martedì 22 novembre 2022): il passo è veramente breve. Non ci eravamo ancora ripresi dalla conferenza stampa di Gianni Infantino, presidente della Fifa, che di prima mattinata la macchina di propaganda cinese ci ha ricordato tutto quel che non va nel(la Coppa del) mondo. In primo piano sul China Daily e il Global Times si torna a celebrare la costruzione dello stadio Lusail, dove si giocheranno non meno di dieci partite dei Mondiali, tra cui quella più ambita, la finale. Il più grande impianto sportivo delè un primato per i costruttori cinesi: è la prima volta che un’azienda cinese ottiene un contratto come appaltatore principale all’interno di un torneo Fifa. E che azienda. La China Railway Construction Company (Crcc) è una società statale fondata dall’Esercito popolare di liberazione cinese nel ...