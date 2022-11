Qatar 2022 | Luxuria | “Giocatori dovrebbero farsi ammonire | Infantino ipocrita”

Leggi su sportface

(Di martedì 22 novembre 2022) ”Irischiare l’ammonizione, sarebbe davvero un grandissimo segnale. Non si può sottostare a questa censura in barba alla Fifa e in barba al. Il presidente della Fifa, Gianni, ha detto di sentirsi gay: ma un conto è sentirsi gay per il tempo di una conferenza stampa, protetto dal suo ruolo di presidente, altro è esserlo in quella nazione. La decisione della Fifa dimostra chein conferenza stampa è stato assolutamente. In un paese dove i diritti umani vengono continuamente violati si poteva lanciare almeno questo segnale. Per non parlare delle migliaia di lavoratori morti, i piloni di quegli stadi trasudano il sangue di quelli che ci ha rimesso la vita per costruirli”. Queste le parole di Vladimir, tramite ...