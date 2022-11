Qatar 2022 | il pronostico di Cassano prima del disastro dell’Argentina |  «Ne fa 4 all’Arabia Saudita» – Il video

(Di martedì 22 novembre 2022) La BoboTv ha debuttato lunedì 21 novembre sulla Rai in occasione dell’inizio dei Mondialiin, e ha già fatto una vittima illustre. Cristian Vieri e Nicola Ventola, in collegamento con Antonioe Lele Adani, si sono lanciati in unsu uno dei primi match della fase a gironi: l’Argentina di Lionel Messi contro l’Arabia. Ventola ha chiesto ai suoi ex colleghi un: quanti gol avrebbe fatto l’albiceleste agli avversari? Vieri esi sono detti sicuri che non ci sarebbe stata storia, per l’ex talento barese sarebbe finita con 4 gol, tre di scarto sui rivali, secondo l’ex campione dell’Inter Messi e i suoi ne avrebbero fatti 3. L’Argentina poi oggi ha perso la partita contro l’Arabia ...

