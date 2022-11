Qatar 2022 | gruppo C | Messico-Polonia 0-0**

La prima sorpresa del Mondiale arriva al terzo giorno di partite. L'Argentina (gruppo C), una delle favorite alla vittoria finale, perde clamorosamente contro l' Arabia Saudita , non basta il gol di ...DOHA () - In un match condizionato dal , che potrebbe ridisegnare le gerarchie del girone C dei Mondiali di Qatar2022, la Polonia di Szczesny e Milik (in campo all'88') pareggia a reti bianche con il ...Finisce 0-0 Messico-Polonia, mach valido per il Gruppo C dei Mondiali in Qatar. Meglio il Messico fin dai primi minuti cerca il gioco sulle fasce, in particolare quella destra presidiata da Lozano che ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...