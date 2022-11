Qatar 2022 | gli Orange battono il Senegal nel finale

(Di martedì 22 novembre 2022) La prima partita probabilmente più equilibrata sulla carta di questo inizio di Mondiale. Certo, i nomi sulla carta facevano intendere che l’Olanda avesse molte possibilità di conquistare i suoi primi tre punti ieri pomeriggio. Ma ilper storia è sempre stata una squadra temibile, tremendamente fisica che non ha mai concesso granché ai propri avversari. In queste poche righe infatti si può riassumere l’intera partita giocata da queste due nazionali. Sicuramente l’assenza della stella africana Sadio Manè ha più che dimezzato le possibilità del, ma guai darlo per morto già alle battute iniziali di questo. Lo sa bene ormai l’Olanda, che ha passato una partita intera a cercare di non soccombere sotto gli attacchi degli avversari e non trovando fino all’ultimo la via del gol. Grande eroe della ...

"Se avessi avuto qualcosa di importante, non sarei nemmeno sceso in campo", ha spiegato l'atteso Messia di questo, davanti ai cronisti che ora lo attendono in campo. Il debutto, atteso e ...Un veterano a caccia del suo primo Mondiale . Angel Di Maria arriva carico, e riposato, alla sua quarta e ultima partecipazione ai Mondiali. Inper El Fideo sarà l'ultima occasione, così come per molti della sua Argentina , primo fra tutti Messi, per alzare quella "maledetta" Coppa del Mondo che manca all'Albiceleste dal lontano ...Troppa Inghilterra per un Iran davvero modesto: 3-0 al 45' (più 14 minuti di recupero) Troppa Inghilterra per l'Iran, partita già in ghiaccio dopo il primo tempo. 3-0 il parziale, gara mai messa in… L ...Sembra ci sia una censura, puoi vietare la fascia ma i nostri valori restano Oliver Bierhoff, ex attaccante di Udinese, Milan e Chievo in Italia e oggi Team Director della Germania ha commentato la de ...