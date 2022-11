Qatar 2022 | da lady Onana a Milinkovic-Savic | le wags che dominano il Gruppo G

La più grande meraviglia tecnologica, cioè l'ultima follia, di. Se un mondiale di calcio potrà giocarsi nel deserto sarà solo grazie a ciò che gli organizzatori chiamano " cooling system "...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Lusail Iconic Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale intra Argentina ed Arabia ...Minuto 17 bel cross di Gakpo dlla destre, Blind stacca ma non inquadra la porta. Senegal-Olanda 0-0, la cronaca del primo tempo. Nei primi minuti di gioco subito chance per l‘Olanda. Primo tempo piutt ...Nelle prime quattro gare della kermesse mondiale si è giocato oltre i tempi regolamentari per un totale di 61 minuti.