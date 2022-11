Qatar 2022 | Argentina ko e striscia d' imbattibilità si ferma a 36 | salvo record Italia

(Di martedì 22 novembre 2022) Doha, 22 nov. - (Adnkronos) - La sconfitta 2-1 in rimonta subita dall'all'esordio mondiale innon ha solo complicato i piani dell'Albiceleste per il Mondiale, ma l'ha anche privata della possibilità di eguagliare un primato storico. Il ko subito nel Gruppo C ha infatti interrotto ladi 36 partite senza sconfitte, impedendo alla nazionale guidata da Lionel Scaloni di agganciare l'a quota 37 in quella che, ad oggi, resta ladipiù lunga in assoluto per una squadra nazionale. La, che vale agli Azzurri ilMondiale, era cominciata nel 2018 e si era interrotta nel giugno 2021 a Milano con la sconfitta per 2-1 contro la Spagna in semifinale di Nations League - la ...

Il primo risultato a sorpresa di questo mondiale è arrivato: l' Argentina , una delle nazionali favorite per la vittoria finale di, ha perso all'esordio contro l'Arabia Saudita. Il match è finito 2 - 1 in favore della squadra araba dopo che Messi aveva portato in vantaggio la sua nazionale su calcio di rigore. (ANSA) - ROMA, 22 NOV - La decisione delle sette squadre nazionali europee che hanno scelto di rinunciare a indossare la fascia 'One Love' in difesa dei diritti per evitare un cartellino giallo al ...