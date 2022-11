ilGiornale.it

Il presidente russo, Vladimir, ha firmato una legge che prevede un aumento dell'imposizione fiscale sull'industria petrolifera e del gas russa nei prossimi tre anni. Secondo il decreto pubblicato sul portale di informazioni ...Quindi,, non è l'aggressore di un paese Nato. Ma se l'Ucraina è costretta solo a difendersi ... Dopo tante strette di mano e salamelecchi, Xi, che si dice contro la guerra, nonil ... Putin firma il decreto: Russia fuori dal consiglio d'Europa Mosca conferma l'addio all'organizzazione sorta nel 1949. Il segno di un isolamento crescente che circonda il Paese ...Il sovrintendente spiega: "Non c'è niente che vada contro l'Ucraina, c'è invece uno spettacolo la cui preparazione è iniziata tre anni fa, la messa in scena di un grande capolavoro" ...