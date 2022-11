Psg | Arabia | Usa e Ma dove andrà a giocare adesso Ronaldo?

Adesso che è il parametro zero più appetito d'Europa, dove andrà Cristiano Ronaldo Se lo chiedevano tutti prima di oggi, figuratevi adesso che CR7 ha risolto in maniera consensuale il suo contratto ...... altri accusano addirittura il fenomeno deldi fare lui la formazione. Di seguito diversi tweet su questa scia.mi spiegate il motivo per cui non metti Paulo quando sei sotto contro l'! #...Fa discutere la clamorosa sconfitta dell'Argentina contro l'Arabia Saudita ai Mondiali. Male i due bianconeri Paredes e Di Maria. In ESCLUSIVA a Fuori di Juve il giornalista del Corriere ...Leandro Paredes è arrivato l'estate scorsa alla Juventus dal Psg e adesso è impegnato con l'Argentina al Mondiale in Qatar ...