Proposta Ue | price cap scatta a 275 euro a megawattora ' Sospeso se forniture a rischio'

Crisi energetica: verso l'inverno Ladicap Ue: 275 euro al mWh Ecco perché il gas risalirà - Governo: piano trivelle Tetto al prezzo: come funziona e i dettagli tecnici Il piano Ue di ...Finalmente ilcap . La Commissione europea ha presentato la sualegislativa sul tetto al prezzo del gas . Come previsto sarà un meccanismo dinamico e straordinario , ma al contrario delle aspettative ...La Commissione fissa i limiti ai costi sul mercato ma a condizioni talmente difficili da raggiungere che quest'anno non sarebbero mai entrati in vigore, neanche nei momenti più duri della crisi ...La Commissione europea ha messo a punto un price cap per il gas a un livello molto elevato per “rispettare la sicurezza dell’approvvigionamento”, preoccupazione espressa nei mesi scorsi anche dalla ...