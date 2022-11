(Di martedì 22 novembre 2022) Tutti insieme appassionatamente, come nel musical di Robert Wise. A patto, però, che nessuno parli di politica. Perché, appena succede, a sinistra riaffiorano distanze, distinguo e divaricazioni. A cominciare dalla manifestazione indetta dal Pd per il prossimo 17laeconomica delMeloni, sbrigativamente bollata da Enrico Letta come «improvvisata e iniqua». Sarà una manifestazione unitaria anche con M5S e Terzo polo? Macché. Giuseppe Conte scenderà sì in piazza, ma per conto suo e nonl’interabensì solola stretta sul reddito di cittadinanza. Due opposizioni, due cortei? Per ora sembra di sì. Al momento, infatti, non si registrano contatti per unire i due fronti. Ladel ...

Secolo d'Italia

... ecco cosa non va e cosa proponiamo Il Pd ha preparato una 'contromanovrà dopo illibera ieri ...25:10 Manovra, Conte: impudente definirla coraggiosa 'Ci avevano raccontato di essere '', ...Non avevamo timore di eventuali cartellini gialli, ci avevamo pensato: Kimmich sarebbe stato il capitano in una gara, poi Mueller nella successiva e così. Ma in realtà le sanzioni non erano ... Pronti, via: Pd e M5S già litigano sul corteo del 17 dicembre contro la manovra del governo Per un giocatore che andrà via ce n’è uno che arriva. Già, perché nemmeno ieri Rick Karsdorp si è presentato a Trigoria dopo aver già ..."Abbiamo buone sensazioni e siamo felici che finalmente si cominci. Abbiamo fatto buoni allenamenti, ottimo presupposto in vista dell'esordio".