Probabili formazioni Inghilterra-Stati Uniti | Mondiali Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 22 novembre 2022) Ledi, match valido per la seconda giornata deidi. Secondo impegno per entrambe nel girone B e servono punti per la qualificazione agli ottavi in quello che è una sorta di derby tra i due principali paesi di lingua anglofona. L’appuntamento è fissato per le ore 20 di venerdì 25 novembre, ecco di seguito le possibili scelte dei due commissari tecnici per questo incontro. LEDI TUTTE LE PARTITE QUI– Kane davanti con Mount, Foden e Sterling alle sue spalle nel classico 4-2-3-1 targato Southgate. QUI– Berhalter cambia e propone il tridente offensivo con ...