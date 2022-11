Prima sorpresa ai Mondiali | Argentina-Arabia Saudita 1-2

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) AL DAAYEN (QATAR) (ITALPRESS) – Clamorosanellasfida del gruppo C, dove l'cade in rimonta contro l', che vince incredibilmente per 2-1. Dopo il vantaggio iniziale di Messi, su rigore, due guizzi di ottima fattura in avvio di ripresa da parte degli asiatici ribaltano la contesa e i gol di Al-Shehri e Al-Dawsari regalano tre insperati punti alla sfavorita della vigilia.Dopo due minuti, Al-Owais deve già neutralizzare un mancino ravvicinato di Messi salvando i suoi dallo svantaggio. All'8?, l'arbitro concede un rigore ai sudamericani per una trattenuta in area su Paredes ravvisata dopo il consulto al Var. Dal dischetto si presenta Messi che spiazza Al-Owais, siglando l'1-0. Gli uomini di Scaloni vanno in porta a ogni verticalizzazione, complice pure una linea ...