Agenzia ANSA

...energetico potrebbe spingere ipiù in alto", ribadisce l'OCSE, prevedendo che ulteriori aumenti dei tassi di interesse saranno "necessari per frenare l'inflazione" ed avvertendo che "la...Greggio, gas e carbone in rialzo, poco mossi invece l'oro, l'argento e il grano. E' il quadro deidelle materie prime dopo le ipotesi circolate nella vigilia di un possibile rialzo della produzione di Opec+, che ha poi invece smentito tutto. Resta una certa volatilità sui mercati, che vede ... Prezzi guerra: risalgono il greggio il gas e il carbone - Economia (ANSA) - MILANO, 22 NOV - Greggio, gas e carbone in rialzo, poco mossi invece l'oro, l'argento e il grano. E' il quadro dei prezzi delle ...Cantanti, artisti, intellettuali: sono molte le prese di posizione che dall’interno della Federazione, o dall’esterno, sfidano il regime e chiedono la pace. Anche con atti estremi ...