Premonitions | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di martedì 22 novembre 2022): trama, cast e streaming delQuesta sera, 22 novembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda(Solace),del 2015 diretto da Afonso Poyart, con protagonisti Anthony Hopkins e Colin Farrell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Lo psichiatra John Clancy, capace di prevedere il futuro, collabora con gli agenti Joe Merriweather e Katherine Cowles, dell’FBI per catturare un serial killer, che in seguito si apprende essere legato a John. L’assassino, apparentemente dotato di una simile capacità di precognizione, uccide persone affette da malattie terminali destinate alla morte, senza provocare alcun dolore, in una sorta di eutanasia preventiva. In una di queste indagini, John prevede il ritrovamento di alcune prove atte a trovare un probabile sospettato ...

L'Opinionista

Su Sky Cinema dalle 21.15. L'agente speciale dell'FBI Joe Merriwether non riesce a ...24 - ARROW III - CALMA APPARENTE 19:22 - CHICAGO FIRE IV - DOVE FINISCE20:13 - THE BIG BANG ...... L'Amore Non Divorzia Mai, Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro, Consegna D'Amore,, ... Vampires, La Sposa Perfetta - Il Matrimonio, Bill and Ted Face The Music, Catch Hell, Un Principe... I programmi in tv oggi, 22 novembre 2022: film e intrattenimento Premonitions: trama, cast e streaming del film in onda stasera, martedì 22 novembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Le info ...