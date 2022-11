Premiata la gestione del traffico aereo italiana. Il punto di Isgrò (Enav)

Leggi su formiche

(Di martedì 22 novembre 2022), la società che si occupa delladelcivile in Italia, è stataper il suo operato dalla certificazione Quality assurance review da parte di Deloitte, una delle celebri “big four” della consulenza. In particolare, è stato premiato il grado di conformità rispetto al Codice etico della professione di Internal Audit e rispetto agli standard internazionali per la Pratica professionale, emanati dall’Institute of internal auditor. Airpress ne ha parlato con la presidente di, Francesca. Che valore ha questa certificazione per il Gruppo? L’attestato di cui oggi il Gruppopuò fregiarsi, inquadra pienamente la volontà di intendere l’Internal audit come uno strumento a servizio della Società nel sistema di ...