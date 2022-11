Prefetti | ecco le nomine e i trasferimenti | il comunicato del Governo

Il Denaro

... nella notte tra martedì e l'alba di ieriche una cinquantina di extracomunitari sono stati ... prima di partecipare a un'iniziativa del proprio partito, l'assessore Roberti incontrasse i...... l'assessore Roberti incontrasse ie le amministrazioni locali per offrire collaborazione ... nella notte tra martedì e l'alba di ieriche una cinquantina di extracomunitari sono stati ... Prefetti, ecco le nomine e i traderimenti: il comunicato del Governo - Ildenaro.it Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha deliberato le nomine e il movimento di prefetti riportato nella seguente tabella. Maria Teresa Cucinotta da Catan ...Erano ferme nei magazzini della Regione. Acquistate e “congelate”. Nessuno le aveva richieste, per il timore che il caso diventasse l’assist per ricorsi e polemiche.