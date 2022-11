Poste Italiane | Bonus da 800€ clienti nuovi e vecchi | scade 30 11 “senza precedenti”

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 22 novembre 2022) Arriva un ricchissimoda €800 da parte di. Si tratta di una iniziativa molto particolare e che sta suscitando un grande interesse. Come sappiamoeroga tutta una serie di servizi che sono molto amati dagli italiani però questo gruppo vuole sempre crescere e di conseguenza mette in campo delle strategie sempre molto accattivanti per ampliare la platea dei suoi. Pensiamo per esempio alla cartapay: questa carta prepagata è veramente un grandissimo successo.(Fonte ilovetrading.it)Eppureamplia sempre i servizie le iniziative per renderla più accattivante e più appetibile. Oppure pensiamo proprio al ...