Portogallo | Ruben Dias | “Caso Cristiano Ronaldo non ci danneggerà | basta parlarne”

(Di martedì 22 novembre 2022) “Non credo che ildidanneggi quello che stiamo cercando di realizzare qui. Penso che ne abbiamo parlato abnza, non c’è molto da aggiungere. Come squadra, ora ci concentreremo sulla Coppa del Mondo e non su altre questioni”. Queste le parole di, con cui il difensore delprova a mettere la parola “fine” sulle polemiche scatenate danel corso dell’intervista che ha preceduto i Mondiali di Qatar. I lusitani esordiranno contro il Ghana, rispetto ai quali il giocatore del Manchester City spiega: “Il Ghana è una squadra forte fisicamente, anche tecnicamente. Hanno calciatori che giocano ai massimi livelli in Europa. Siamo consapevoli di incontrare una squadra pericolosa”. SportFace.

Il centrocampista portoghese Ruben Neves in conferenza stampa ha ribadito come non ci sia nessuna polemica dentro allo spogliatoio intorno al capitano Cristiano Ronaldo. Undici titolare Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Ruben Neves, William Carvalho, Bernardo Silva, Leao e Cristiano Ronaldo. PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes;