' Porta a Porta' | questa sera alle 23 35 su Rai 1 | ospiti e anticipazioni della puntata

Rai Storia

Dal 22 al 26 novembre il festival Linecheckal Base incontri per addetti ai lavori e serate live. Il tema di quest'anno In Exile: superare tutti i confini per andare oltre gli ultimi anni di pandemia. Si apre con KMRU e si chiude con ...'Quindi è bello che la nostra Opera di Santa Maria del Fiore abbia potuto restaurare questa; fra l'altro è lache dava dirimpetto alle mura della città ed è quella da cui entravano i ... Il ministro Adolfo Urso a "Porta a Porta" - RAI Ufficio Stampa L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha portato a termine le sue indagini contro tre colossi accusati di non avere comunicato in maniera sufficientemente trasparente le condizioni ...Durante il restauro della porta dei Cornacchini scoperte tracce di colore sulle sculture, da qui l'ipotesi di una cattedrale policromatica ...