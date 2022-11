Pnrr | Mattarella | ' appuntamento che Italia non può eludere | in gioco futuro di intera Europa'

(Di martedì 22 novembre 2022) Bergamo, 22 nov. (Adnkronos) - "Il modo con il quale sapremo utilizzare e mettere a frutto le risorse rese disponibili dall'Unione europea condizionerà una parte del, non solo del Paese, ma dell'intero continente. Ilè unche l'non può. Abbiamo l'opportunità di colmare ritardi strutturali, per rafforzare strategie di sviluppo sostenibile, per ammodernare la pubblica amministrazione, per allungare il passo nell'innovazione, per potenziare il welfare". Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo a Bergamo all'inaugurazione dell'assemblea dell'Anci. "C'è la possibilità per il nostro Paese -ha ricordato il Capo dello Stato- di ridurre i propri squilibri interni, di stare al passo con i tempi, anzi di accelerare ...

