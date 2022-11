Più stipendio netto per il personale scolastico | pensioni e famiglie | ok del governo alla Legge di Bilancio 2023 Alle 10 parla il premier Meloni TUTTE LE MISURE APPROVATE

Orizzonte Scuola

E Piqué corre da lei La separazione Shakira e Piqué erano una delle coppiesolide dello showbiz , ma si sa: non è tutto oro quello che luccica. I due si sono separati in estate dopo 12 anni di ...... che ha coordinato l'inchiesta, arrestando Gianluca Bidognetti (già detenuto a Terni), figlio... Questa volta le due sorelle, che avrebbero continuato a percepire lo "" del clan, si erano ... Più stipendio netto per docenti e Ata, pensioni minime a 600 euro e Quota 103. Il Governo approva la Manovra 2023. Adesso andrà in Parlamento. BOZZA