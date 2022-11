Pino Daniele | parla il figlio | “I medici dissero a mio padre che non avrebbe più fatto concerti | ma lui ribaltò la diagnosi”

(Di martedì 22 novembre 2022) “Qual è il ricordo più vivo che ha di suo?” “Quello che vorrei tenere solo per me”. È Alessandro, 43 anni, a ricordare con affetto e pudore il, l’immenso, stroncato da un malore il 4 gennaio del 2015. Lo hain un’accorata intervista al Corriere della Sera, in occasione della presentazione della nuova biografia dell’artista che ha pubblicato per RaiLibri. “Papà è nato nei quartieri popolari di Napoli, ha avuto una famiglia con numerosi problemi, è stato allevato da due vicine di casa benestanti, ha rischiato di restare per sempre sulla strada – ha raccontato Alessandro -. Nonno Gennaro era malato di azzardo. Sperperava soldi, trattava male sua moglie e anche i suoi figli. Eppure papà non lo ha mai abbandonato e anche quando si è ammalato ha voluto ...

