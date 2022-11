Pesce rosso da 30 kg catturato in Francia | è il più grande del mondo? VIDEO

Leggi su screenworld

(Di martedì 22 novembre 2022) Un enormedi 30 chili è stato pescato inda un uomo che ha immortalato l’impresa in un. Ilin questione è una grossa carpa che potrebbe avere 20 anni di età. L’evento si è verificato a Bluewater Lakes, un bacino nella provincia di Champagne, nota per la produzione del vino omonimo. Ilè una specie ibrida di una carpa cuoio e una carpa koi, che sono tradizionalmente arancioni. La notizia della pesca miracolosa è stata riportata dal DailyMail che scrive che il peso dell’animale, 30 chili, potrebbe rappresentare un vero record per la sua specie. The Carot, come lo hanno chiamato i media, per il colore arancione simile alla carota, è stato tirato su dall’acqua da Andy Hackett, che pratica pesca sportiva. Il pescatore, raggiunto ...