Periferica Dance Circus Lab | fino al 31 dicembre la danza e non solo in periferia

(Di martedì 22 novembre 2022)Lab è un progetto del Balletto di Roma immaginato per le periferie e pensato per i quartieri di Tor Pignattara, Quadraro, Alessandrino, Tor Tre Teste e Centocelle, ideato e realizzato in collaborazione a 238 Hangar delle Arti, C.P.C.C.L. Centro di Produzione Circo Contemporaneo Lazio e Kollatino Underground. La composizione amplifica ed evidenzia la natura di una manifestazione che per sua natura aggrega l’umanità locale di un quadrante ai bordi della città dove non mancano creatività e sperimentazione, ma che necessita di azioni che, attraverso le arti – nello specifico laed il circo – possano suggerire scambio, gioia e condivisione. Balletto di Roma promuove da sempre la produzione e la diffusione dellad’autore italiana in Europa e nel mondo, con un ...

politicamentecorretto.com

Circus Lab è un progetto del Balletto di Roma immaginato per le periferie e pensato per i quartieri di Tor Pignattara, Quadraro, Alessandrino, Tor Tre Teste e Centocelle ideato e ...... ed è il caso di Just, adorato dal pubblico ed ormai riproposto in mille versioni diverse. ... che li vede protagonisti di tanti titoli, di cui uno dedicato alla sfortunataMicrosoft ... Balletto di Roma e Centro Produzione Circo Lazio _ PERIFERICA DANCE CIRCUS LAB: DANZA E CIRCO HANNO UNA NUOVA CASA NEL 5° MUNICIPIO ALL'INTERNO DELLO CHAPITEAU ALLESTITO ALLA FERMATA TEANO DELLA METRO C - po Periferica Dance Circus Lab è un progetto del Balletto di Roma immaginato per le periferie e pensato per i quartieri di Tor Pignattara, Quadraro, Alessandrino, Tor Tre Teste e Centocelle, ideato e ...Si è aperta Periferica Dance Circus Club, iniziativa dedicata alla danza e agli spettacoli circensi che porterà 45 appuntamenti nel ...