Perché Raf Simons dice addio a Raf Simons

(Di martedì 22 novembre 2022) Quando era direttore creativo di Dior (2013-2015), Raffuggiva tutti i weekend ad Anversa. Lì lo stilista belga si era formato (erano i tempi dei magnifici Sei e di Martin Margiela) e aveva fondato, nel 1995, il suo omonimo brand ora chiuso con un post su Instagram che ne annuncia la fine e saluta 27 anni di moda libera – unica immagine rimasta in una bacheca vuota, dove tutto il resto è stato cancellato. Raf(con una camicia del suo brand) con Miuccia Prada. Raffuggiva ad Anversa per incubare le idee e lasciarle fermentare lontano dalla frenesia. “Rimango spesso nauseato dalla moda. È un sistema troppo intenso, ci sono in ballo troppe cose, troppe collezioni” affermava in una video intervista del T Magazine. Intellettuale, anti divo che non ha coltivato ...