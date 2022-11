Pensioni | Quota 103 | tetto all' assegno per chi esce Bonus «decontribuzione» per chi resta al lavoro | cosa cambia

Congedo parentale, Meloni: un mese in più pagato all'80% fino ai 6 anni del bambino Discorso simile per le. In manovra è rientrata una sorta di103, che permette di andare in pensione ......integrative (che in Italia rappresentano solo il 6% del finanziamento complessivo delle, ... Nel 2021 resta rilevante, essendo pari a oltre 2,4 milioni di soggetti, ladi iscritti che ...Aumento dell’assegno delle pensioni minime e Quota 103: queste le novità sul fronte pensioni previste dalla prima manovra economica del governo Meloni, approvata ieri sera dal Cdm e presentata questa ...Quota 103 per l'accesso alla pensione con almeno 62 anni di età e 41 di contributi ma con un tetto per l'assegno pari a circa 2.600 euro al mese fino ai 67 anni, stretta ...