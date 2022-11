Pensioni | quota 103 con assegno ridotto | fino a 67 anni c?è il tetto a 3mila euro Bonus per chi resta al lavoro

Un premio e una concessione di qua e una piccola stretta di là. Il pacchettovarato dal governo Meloni con la manovra è molto articolato e, come un esperto equilibrista,...ormai famosa...Che riguarderà prevalentemente maschi con buon reddito, come è già successo con100, una ... perché c'era bisogno di pagare, appunto, questa cosina delle, e di finanziare l'innalzamento ...Ecco le decisioni del Governo sulle pensioni: stretta su Opzione Donna, sconto contributivo per chi resta al lavoro, Quota 103 a 62 anni, aumento minime ...335/1995, si applica, per la sola quota eventualmente eccedente il trattamento minimo, il regime di incumulabilità con i redditi da lavoro. Le quote delle pensioni e degli assegni di invalidità a ...