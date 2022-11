Pensioni | doppio bonus | il 10% per chi rinvia l’uscita e oltre 100 euro l’anno per le minime

(Di martedì 22 novembre 2022) Con la manovra approvata dal governo Meloni gli assegni più bassi da gennaio del 2023 beneficeranno di un’indicizzazione del 120%. Chi deciderà di non lasciare il lavoro, seppure in possesso dei requisiti per il pensionamento, potrà contare su una una riedizione della decontribuzione-Maroni

In una delle ipotesi circolate ieri è comparso anche unpassaggio sulle criptovalute. Dopo ... "Stiamo insistendo sulle nostre battaglie:, detassazione giovani, pace fiscale, flat tax", ...... potrà contare su una una riedizione della decontribuzione - Maroni La prima manovra varata dal governo Meloni si presenta con unbonus. Gli assegni minimi (523,38 euro) saliranno del ...La novità arriva a sorpresa a fine serata. Le pensioni minime saliranno a 600 euro invece degli attuali 523. Nessuna sorpresa invece per Quota 103 (62 anni di età e 41 di contributi) per lasciare il l ...Scorporato l’adeguamento che sarebbe comunque scattato con la perequazione del 100%, l’ulteriore crescita dell’assegno è di 8 euro al mese. Che si traduce in un bonus di 104 euro l’anno, sempre ...