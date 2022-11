Pensioni | assegno unico | Reddito | ecco  le misure della manovra da quasi 35 miliardi

L'aumento delleminime a 570 euro L'Ape è unda 1.300 euro lordi al mese che viene pagato per 12 mensilità finché non si raggiunge l'età della pensione. Il governo ha promesso una ...E ancora: aumento dell'unico per le famiglie, agevolazioni per le assunzioni a tempo ... Sul fronte delle, oltre alla conferma di opzione donna rivisitata e Ape sociale, arriva una ...NordEst (Adnkronos) – Per le pensioni scatta ‘quota 103’, arriva l’innalzamento delle minime il bonus per chi vuole restare al lavoro e Opzione donna rivisitata in base al numero dei figli. E poi la s ...Le pensioni minime, che oggi ammontano a 525 euro mensili, saliranno di oltre 45 euro netti al mese. È una delle novità in campo previdenziale della manovra. Per due anni ...