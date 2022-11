Pensioni | ad aprile scatta Quota 103 | non  si potrà prendere più di 2 850 euro al mese Dal cuneo fiscale alle bollette | le misure| Ddl

... e Maroni sara' stavolta ministro del Lavoro: sara' ricordato per la riforma dellee per l'... Il Senatu'r si dimette da segretario addel 2012, a luglio Maroni viene eletto al suo posto. ...Dal conto, come è noto, va tolta l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta da2019: ... via libera al taglio del cuneo fiscale: arriva Quota 103, le minime saliranno a 570 euro. ...Sulle pensioni, per evitare il ritorno alla legge Fornero, la Manovra approvata dal Consiglio dei ministri introduce un nuovo schema di anticipo pensionistico per il 2023. La "Quota 103" consente di a ...Chi ha i requisiti per l'accesso a "Quota 103", cioè almeno 62 anni di età e 41 di contributi, a fine 2022 dovrà attendere per l'uscita il mese di aprile 2023 se lavoratore privato e il mese di agosto ...