Pd Grugliasco | si dimette il segretario Dario Lorenzoni ? Il circolo apre la fase congressuale territoriale

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 22 novembre 2022) Silaper ildel PD di, che è chiamato anche a eleggere il nuovo. Siinfatti, che ha retto ilper cinque anni e che ha comunicato gli iscritti la propria decisione, irrevocabile. “La scelta è dovuta dalla necessità di rinnovamento che gli sviluppi politici e istituzionali consigliano. Sono stati per me anni di crescita politica e umana, anni intensi fatti di lotte politiche, di campagne elettorali e di grandi risultati ottenuti grazie all’impegno di tutti” ha commentato, che è stato confermato consigliere comunale nelle ultime elezioni amministrative ed entrato in Giunta con ...