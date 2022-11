Passeggiata delle Lanterne | gli studenti della Scuola Svizzera Bergamo protagonisti della tradizione

Leggi su bergamonews

(Di martedì 22 novembre 2022) La, o Laternenumzug, è un’antica e suggestiva usanza particolarmente amata e adottata da diversi anni anche dalla. Questaha vistogliSSBG che hanno camminato e cantato per strada a, portando in mano le loro luci, seguendo un percorso che parte da Piazza Vecchia e procede lungo tutta la Corsarola, per finire sotto il PalazzoRagione. Si tratta di una ricorrenza che si concretizza ogni anno l’11 novembre, giorno di San Martino, coinvolgendo sia gli alunni del Kindergarten (ladell’infanzia) sia quelli ...